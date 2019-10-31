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42.bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? Züleyha kaçıyor mu?

’nin sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların reyting rekortmeni dizisinin son bölümü ve yeni bölüm fragmanı ilgiyle takip ediliyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş’in rol aldığı dizinin senaryosunu Yıldız Tunç üstleniyor. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde ise Züleyha ve Yılmaz plan yaparak kaçmaya çalışıyor. BZC 42'nci yeni bölüm 2. Fragmanında "Aşkın kuvveti ateştendir evlat, sonunda yanan da biter yakan da..." sözü dikkat çekiyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? İşte fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 31.10.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 16:02

Ekranların reyting rekortmeni dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisini ekrana kilitledi. 'nin sevilen dizisi BZC yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti merak ediliyor. Perşembe akşamları yeni bölümüyle ekrana gelen yapımın bu haftaki bölümünde yer yerinden oynuyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Bir Zamanlar Çukurova 42.bölümde neler oldu?'' sorusuna arama motorundan hızla yanıt aramaya başladı. İşte fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 42.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Bir Zamanlar Çukurova 42.bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Haberimizde özetine erişebilirsiniz.

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Bir Zamanlar Çukurova 42.bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? Züleyha kaçıyor mu?
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