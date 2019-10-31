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Bugün hangi diziler var? 31 Ekim Perşembe , , Star, Kanal D’de yayınlanan bugünkü diziler…

Sezon dizilerinin ekranlardaki yerini alması ile birlikte, TV’de yayınlanan yapımları merak eden çok sayıda kişi bulunuyor. Gün içerisinde veya akşamları televizyonun karşısında dizi izlemek isteyen vatandaşlar ‘Bugün hangi diziler var’ ve ‘31 Ekim Perşembe , , Star, Kanal D’de yayınlanan bugünkü diziler’ aratmalarında bulunuyorlar. Sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bu akşam yayınlanacak dizilere, programlara, filmlere ve kanalların yayın akışına haberimizden ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 31.10.2019 15:07
Bugün hangi diziler var? 31 Ekim Perşembe ATV, Show TV, Star, Kanal D’de yayınlanan bugünkü diziler…

Dizi sezonunun başlaması ve sezon dizilerinin ekranlardaki yerini alması ile birlikte pek çok vatandaş akşam saatlerinde televizyonlarının karşısına geçip yayınlanan yapımları izliyor. Bu noktada televizyonda hangi diziler olup olmadığı da merak konusu oluyor. Peki, 31 Ekim Perşembe ATV, Show TV, Star, Kanal D'de yayınlanan bugünkü diziler var? Sabah.com.tr olarak özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bu akşam yayınlanacak olan dizilere, programlara, filmlere ve kanalların yayın akışına haberimizden ulaşabilirsiniz…

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV'de 20:00'da Kolonya Cumhuriyeti filmi yayınlanacak. 22:30'da ise Titanların Öfkesi filmi ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV'de 20:00'da Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV'de 20:00'da Güldür Güldür Show'un tekrarı ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'de 20:00'da Kung Fu Panda filmi ekrana gelecek. 21:45'te ise ASTERİKS, SEZAR'A KARŞI filmi yayınlanacak.

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