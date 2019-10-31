Çukur 74. bölüm fragmanı ilk sahne yayınlandı! Çukur 74. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Çukur 74. Bölüm fragmanı ilk sahnesi Kanal D tarafından yayınlandı. Fragmanda Azer tarafından kaçırılan Karaca, Azer'in öğrenmeye çalıştığı malların yerini söylemiyor ve bu durum Azer karakterini oldukça sinirlendiriyor. Çukur 74. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmamış olsa da yayınlanan ilk sahne izleyicileri tarafından oldukça ilgi görüyor. İşte Çukur 74. Bölüm fragmanı ilk sahne!

ÇUKUR 74. BÖLÜM FRAGMANI İLK SAHNE

Çukur 74. son bölümden ilk sahne yayınlandı

ÇUKUR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çizgili Kenan'ın oğlu Dağhan, Murtaza'dan yardım isteyecek ve Koçovalıları en zayıf anlarında vurmayı planlayacak. Aileyi korumak için hazır olan Yamaç ve Cumali bir anlığına çaresiz kalınca yardımlarına beklenmedik biri koşacak. Koçovalıların cezaevinden çıkmak için oynadıkları oyun nefesleri kesecek. Koçovalı kadınlar, hapishanedekilerin geri dönmesini heyecanla beklerken Vartolu'nun yapacağı hamle ev halkı arasında tansiyonu yükseltecek. Art arda yanlış yanlış adımlar atan Akın, Yamaç tarafından kovulunca Çukur'da bütün dengeler değişecek. Yamaç'ın Vartolu'yla yapacağı konuşma ikisini de bazı gerçeklerle yüzleştirecek.