Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146.bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölümde neler olacak?

Ekranların reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146.bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Dizinin son bölümü ardından yeni bölüm fragmanı hemen araştırılmaya başlandı. Salı akşamı ekrana gelen son bölümde Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başladı. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayında mı? İşte EDHO yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetine dair detaylar…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? EDHO 145.BÖLÜM ÖZET!

Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar. İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur.

Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır.