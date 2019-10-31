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filmi konusu nedir? kimler?

Film tutkunlarının merakla beklediği bu akşam ekrana gelecek. 2008 yapımı aksiyon ve macera konulu filmde Panda Po, artık efsanevi Korkusuz Beşli’nin yanında kung fu dünyasına katılmasına şahit olacağız. 3D animasyon filminin başrollerinde Jack Black ve Jackie Chan oynuyor. Peki Kung Fu Panda filmi konusu nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 31.10.2019 16:40
Kung Fu Panda filmi konusu nedir? Kung Fu Panda filmi oyuncuları kimler?

Merakla beklenen Kung Fu Panda filmi izleyicisiyle bu akşam buluşacak. Aksiyon ve macera konulu filmde Kung Fu Panda, kimsenin ihtimal vermediği bir karakterin büyük başarıya ulaştığı türden, moral deposu bir kişisel zafer filmidir. Peki Kung Fu Panda filmi konusu nedir? Kung Fu Panda filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

KUNG FU PANDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Panda Po, kung fu hayranıdır. Ancak ailesine ait makarna restoranında çalışır ve bu spora pek yatkın sayılmaz. Hiç beklemediği bir anda eski bir kehanetin gereğini yerine getirmek için görevlendirilince Po'nun hayalleri gerçeğe dönüşür. O artık efsanevi Korkusuz Beşli'nin yanında kung fu dünyasına katılmıştır.

Kung fu ustası Shifu'nun, Kaplan, Turna, Mantis, Engerek Yılanı ve Maymun ile yan yana dövüşme fırsatını bulmuştur. Ancak Tai Lung'un cezaevinden kaçarak önlerine çıkması üzerine Barış Vadisi halkını yaklaşan tehlikeye karşı savunmak Po'ya kalacaktır.

KUNG FU PANDA FİLMİ OYUNCULARI

Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Lucy Liu yer alıyor.

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Kung Fu Panda filmi konusu nedir? Kung Fu Panda filmi oyuncuları kimler?
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