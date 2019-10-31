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Aşk iddialarından sonra 'ın eski karısı Chloe Lougham'dan açıklaması geldi! Serdar Ortaç...

'ın eski eşi Chloe'nin başka biriyle aşk yaşadığı iddiaları üzerine açıklaması geldi! Serdar Ortaç ve çifti bir süre önce, 5 senelik evliliklerini tek celsede noktalamışlardı. Ayrılıktan sonra soruları yanıtlayan çift basın mensuplarına hala dost olduklarını belirtmişlerdi. Daha sonra çokça kez gündeme gelen ikili ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan gönlünü ünlü bir isme kaptırdı. İşte magazin gündeminden son dakika olarak gelen haberin detayları…

Giriş Tarihi: 31.10.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 08:18
Aşk iddialarından sonra Serdar Ortaç'ın eski karısı Chloe Lougham'dan son dakika açıklaması geldi! Serdar Ortaç...

Popçu ile evliliğini Ağustos ayında bitiren 'ın ayrılığı atlatması uzun sürmedi. Boşanmalarının ardından haklarında pek çok haber çıkan çift ile ilgili bir haberi daha ortaya atıldı. Ayrılıklarının hemen ardından basın mensuplarına yaptıkları açıklamada aralarında bir problem olmadıklarını ve hala dost olduklarını belirtmişlerdi. Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddia ise magazin gündemine bomba gibi düştü. 27 yaşındaki İrlandalı model, bir yarışma programında ünlenen isme gönlünü kaptırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

İŞTE O CHLOE'NİN AÇIKLAMASI!

"Hakkımda çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Şimdiye kadar hiç konuşmadım ama hiçbir belge ve delil olmadan yaptığınız yanlış haberlerler insanların hayatlarını kötü yönde etkiliyorsunuz. Eğer asılsız devam ederse, mahkemeye başvurmak zorunda kalacağım. Lütfen sürece saygı gösterelim."

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Aşk iddialarından sonra Serdar Ortaç'ın eski karısı Chloe Lougham'dan son dakika açıklaması geldi! Serdar Ortaç...
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