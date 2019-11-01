Bir Zamanlar Çukurova 42. son bölüm tek parça full izle! Bir Zamanlar Çukurova 43. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Sürükleyici hikayesi ve nefes kesen sahneleri ile Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova 42. yeni bölümü ile atv'de seyircisi ile buluştu. Bir yandan Yılmaz ile hayallerine yeniden kavuşmak için fırsat kollayan Züleyha, bir yandan da masumiyetinin ortaya çıkmasının keyfini sürüyor. Hünkar'ın kendisine yaptığı her şeyin intikamını almak için kolları sıvayan Züleyha'nın en büyük desteği de Gülten oluyor. Haberimizden, nefes kesen sahnelerle dolu Bir Zamanlar Çukurova 42. son bölümü izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 42. SON BÖLÜM HEMEN İZLE!

Reyting rekorları kıran ve Türkiye'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölümü izlemek için tıklayınız;

Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm tek parça ve kesintisiz izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tamamı hemen izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 43 . YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova 43. yeni bölüm fragmanı atv ekranlarında yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 42. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sınırsız aşkların, ölümüne kavgalarla el ele dolaştığı Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz'ın aşkı bir sınavdan daha geçiyor!

Artık, birbirlerini her fırsatta gören Yılmaz ve Züleyha, herşeyi göze almaya hazırdır. Yılmaz'ın tek istediği kendilerinden çalınan hayatlarını geri almaktır. Nihayet Züleyha'yı da ikna eder ve plan yapmaya başlarlar.

Bir yandan Yılmaz ile hayallerine yeniden kavuşmak için fırsat kollayan Züleyha bir yandan da masumiyetirin ortaya çıkmasının keyfini sürüyor. Hünkar'ın kendisine yaptığı her şeyin intikamını almak için kolları sıvayan Züleyha'nın en büyük desteği de Gülten oluyor. Yılmaz ile aralarındaki iletişim sağlayan Gülten, bir yandan da Züleyha'nın en yakın arkadaşı haline geliyor. Züleyha'nın çiftlikteki ilk hareketi Saniye ve Gaffur'u uzaklaştırmak olacaktır. Hünkar ne kadar dil dökse de bunun önüne geçemez.

Demir, artık Züleyha'nın bir dediğini iki etmemeye kesin kararlıdır. Saniye ve Gaffur gözyaşları içinde evlerinden ayrılacaktır. Demir, annesinin tüm iddialarına artık kulağını kapatır. Züleyha ona verdiği sözü tutmuştur ve söylenen tüm yalanlara dair de masumiyeti ortaya çıkmıştır. Demir şimdi, iş hayatında da hamleler yaparak, Züleyha ve iki çocuğu ile geleceklerini inşa etmenin peşindedir. Önce büyük bir hamle yaparak, Çukurova'nın tüm kalburüstü çevresini çiftlikte bir davet ile ağırlamaya karar verir.

Hastahane'den taburcu olan Şermin, kazada kaybettiği çantasını hala bulamamıştır. Beş kuruşsuz kaldığı gibi gittiği tüm kapılar da yüzüne kapanacaktır. Tek çaresi Sabahattin'e sığınmak olur. Bir yandan da başhekim oluşundan etkilenmiş ve Sabahattin üzerindeki etkisini test edecektir. Artık Çukurova'da bir hayata kendini alıştırmaya başlayan Behice, ilk çarşı ziyaretinde gözünü korkutan bir sahneye şahit olur.

Yılmaz ve Demir karşılaşmıştır ve yine silahlar çekilir!

Yılmaz, kaçıp gitmek konusunda Züleyha ile sözleşince artık tüm planlarını hazırlar. Hem kaçış planı hem de gerekli evraklar ilenide olunca da babasından izin istemeye gider. Planından çok emindir, Fekeli'ye 'Müjgan'ın vicdan azabına razıyım' diyecek kadar Züleyha ile hayatına hazır olduğunu söyler.