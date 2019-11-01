Deccal 2 filmi konusu nedir? İşte Deccal 2 filmi konusu ve oyuncuları

Deccal 2 filmi konusu ve oyuncuları Star TV izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu akşam ekranlara gelecek olan ve 2017 yapımı film vizyondaki süresince oldukça beğenilmişti. Korku filmi deyince akla ilk gelen yapımlardan olan filmin ise başrollerinde Emel Karaköse, Aysan Sümercan gibi isimler yer alıyor. Peki, Deccal 2 konusu nedir? İşte Deccal 2 filmi oyuncu kadrosu ve konusu hakkında tüm detaylar…

DECCAL 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emel Karaköse

Aysan Sümercan

Murat Prosçiler

Burak Sarımola

Gülay Hayır

Volkan Cal

Arzu Budak

Toygun Ateş

DECCAL 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kehanet tüm dehşeti ile gerçekleşmeye devam ediyor...

6.6.2016'da doğan bir bebek tüm dünyayı kötülüğe ve felaketlere sürükleyecek olan kehanetin kendisidir. İlk filmde doğumu gerçekleştiren Duygu çıldırıp kendini öldürür fakat bebeği koruyan şeytani tarikat kehanetin devam edebilmesi için Venüs tutulmasının olduğu gece annesiyle aynı kandan bir kadının emzirmesini sağlamak zorundadır. Bu yüzden Duygu'nun kardeşi Öznur'u tutulmaya kadar ellerinde tutarlar. Bu ayinin önüne geçmek isteyen Türk ve Avrupalı gizli teşkilatlar bebeği aramaktadır. Bebek ise çocukları olmayan bir çifte evlatlık gitmiştir ama yine şeytani tarikatların gözetimindedir. Bebekle birlikte üzerindeki lanet onu evlerine alan çifte de kabus dolu zamanlar yaşatacaktır.