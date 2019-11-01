Hercai 19.bölüm fragman: “Senden başka gidecek yerim yok ki Reyyan!” Hercai yeni bölümde Miran gerçek babasının kim olduğunu öğrenecek mi?

Hercai 19.bölümü ile bu akşam ATV ekranlarına gelecek. Dizide Miran ve Reyyan'ın yakınlaşması izleyiciyi ekrana kilitlerken öte yandan Azize Aslanbey'in planları işe yaramayacak. Miran ve Reyyan'ın imkansız aşkının anlatıldığı soluksuz izlenen dizi Hercai yeni bölümü ile Cuma akşamlarının vazgeçilmezi oluyor. Peki Hercai 19.yeni bölümde neler olacak?

HERCAİ 19.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır.

Azize'nin intikam sevdası uğruna masum insanların hayatlarını cehenneme çevirmesine artık seyirci kalamayan Esma, Azize'yi durdurmak için Dilşah'ın kendisine emanet ettiği mektubu Hazar'a teslim eder. Yıllar önce büyük bir sevdayla bağlandığı Dilşah'ın geçmişten uzattığı yardım eli sayesinde Miran'a doğruları ispatlayacağına inanan Hazar acaba Azize'ye karşı verdiği bu mücadeleyi kazanıp Miran'ı suçsuz olduğuna inandırmaya çalışırken, Reyyan'ı Aslanbey konağından çıkarabilecek midir?.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Hercai 19.Bölüm fragmanında Miran ve Reyyan arasında çok konuşulacak duygusal sahne!