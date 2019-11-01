Kuruluş Osman 2. fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman dizisinin izleyici ile buluşacağı tarih dört gözle bekleniyor. Uzun süre boyunca ekranların fenomen dizisi olarak yayın hayatını sürdüren Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi niteliği taşıyan Kuruluş Osman, daha yayın hayatına başlamadan geniş kitlelerde ilgi uyandırmayı başardı. Son yayınlanan tanıtımla birlikte bekleyenlerin heyecanı artarken dizinin yayın tarihine ilişkin heyecanı da katladı. İşte Kuruluş Osman'ın ilk bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı ve ilk bölüm için yayınlanan 2. fragman.

KURULUŞ OSMAN 2. TANITIM FRAGMANI ÖZETİ

Kuruluş Osman ikinci tanıtımı yayınlandı!

Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtım fragmanında, dikkat çekici anlar yaşandı. Fragmana, Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit'in topluluk karşısında söylediği şu sözler damga vurdu;

"Beylerim, malalarım. Nicedendir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün... Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz bize yeter!

İmdi! Azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi! Şahadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazma vaktidir! İmdi! Milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir! Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız!"

KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, çarşamba günleri Sen Anlat Karadeniz, perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, cuma günleri ise Hercai dizisinin yayınlandığı ATV'de, dizinin boş olan pazartesi günleri yayınlanması bekleniyor. Fakat Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Kuruluş Osman için yayın tarihi belli olur olmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.