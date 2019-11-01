Payitaht Abdülhamid 94. bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 94. bölüm fragmanı neler olacak?

Payitaht Abdülhamid 94. Bölüm fragmanı TRT1 izleyicileri tarafından araştırılıyor. Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen) gibi isimlerin paylaştığı dizi bu akşam ekran karşısına gelecek ve seyircileriyle buluşacak. Peki, Payitaht Abdülhamid 94. Bölüm fragmanı neler oluyor? İşte Payitaht Abdülhamid 94. Bölüm fragmanı…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 94. BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht Abdülhamid 94. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid dostunu kurtarmış, düşmanlarının hamlesini bertaraf etmiştir. Tutuklu bulunan Cevad, tüm bu oyunları kuran kanlı eli bulmasına yardım edecektir. Ancak Cevad zehirlenerek hastaneye kaldırılır. Mutfaktan çıkan bir yemek sebep olmuştur zehirlenmesine. Abdülhamid şüphelendiği Ester ve Gustav'ı çağırtır. Cevad'ın konuşmasına mani olmak için öldürüleceğini bilen Abdülhamid bir tertip yapar. Hastaneye ilk gelen kişi, aradığı elin bir uzantısı olacaktır. Ancak duyduğu isim Abdülhamid'i şok eder.



Halil Halid Robina'yı en zayıf yerinden yakalamış, onu çaresiz bırakmıştır. Joris'in Zalman'dan aldığı görevi açıklamak zorunda kalır Robina... Halil Halid planlanan suikasta engel olmayı başarır. Ama sinsice mekanlarına giren bir düşman, onlara bir paket bırakmıştır. Patlamak üzere olan bir paket...



Naime ve Bidar Cemile Sultan'ın gösterdiği sert tepki yüzünden çok üzülmüşlerdir. Misyonerlik faaliyetlerinin ardındaki kişiyi araştırma çabaları da başlarına büyük bir bela açacaktır. Saraydakiler bu büyük beladan nasıl etkilenecektir? Cemile Sultan'ın Zülüflü İsmail ile yapacağı ittifak nedir? Halil Halid ve adamları düşmanın tuzağından kurulabilecek midir? Ester ve Gustav'a karşı şüpheleri devam Abdülhamid'in, hainleri ortaya çıkarmak için yapacağı hamle başarıya ulaşacak mı?