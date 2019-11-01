Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralamasında kim birinci?

sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim , Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralamasında kim birinci?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen dizileri sonuçları için kıyasıya mücadele verdi. Dizi ve programları ilgiyle takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna arama motorundan hızla yanıt aramaya başladı. Perşembe akşamı ATV’de Bir Zamanlar Çukurova, FOX TV’de ekrana gelmişti. Hal böyle olunca iki dizi arasındaki rekabet kızıştı. Geçen hafta Mucize Doktor sıralamada birinci olurken, Bir Zamanlar Çukurova ikinciliği üstlenmişti. Peki 31 Ekim Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? İşte Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması!

Giriş Tarihi: 1.11.2019 09:57
Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralamasında kim birinci?

Güncel sonuçları an be an takip ediliyor. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, FOX TV'de son bölümleriyle ekrana geldi. Dizilerin sıkı takipçileri '' açıklandı mı?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Perşembe akşamlarının en çok sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova reytingleri ise merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 31 EKİM PERŞEMBE

Medya gündemini takip eden vatandaşlar tarafından reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinden 31 Ekim reyting sonuçlarına dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralamasında kim birinci?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN