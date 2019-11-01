Sevgili Geçmiş 2.bölüm fragmanı yayında! Sevgili Geçmiş yeni bölümde neler olacak?

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2.bölüm fragmanı yayında! Sevgili Geçmiş yeni bölümde neler olacak?

Ekranların fenomen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ’de yeni başlayan dizinin başrollerinde Ece Uslu, Cahide Esen Karalar ve Emre Kınay oynarken yönetmenliğini Aydın Bulut üstleniyor. Cuma akşamları yayınlanan dizinin sıkı takipçileri ‘’ Sevgili Geçmiş yeni bölümde neler olacak?’’ sorusuna arama motorundan hızla yanıt aramaya başladı. Bu haftaki bölümde Tekin’in ölümünün ardından İpek ile Deren yıkılmış ne yapacaklarını bilmez haldedirler. Peki Sevgili Geçmiş 2.bölümde neler oluyor? İşte fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 1.11.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 13:04

Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti ilgiyle takip ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Sevgili Geçmiş 2.bölümde neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu haftaki bölümde Sinan'ın Tekin'i bulmaktaki ısrarı kızları zor durumlara sokar. İzmir'e dönen Deren'i hastanede bir sürpriz beklemektedir. Peki Sevgili Geçmiş yeni bölümde neler oluyor? İşte Sevgili Geçmiş 2.bölüm fragmanı!

SEVGİLİ GEÇMİŞ 2.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Tekin'in ölümünün ardından kızlar yıkılmış haldedir.

Tekin'in ölümünün ardından İpek ile Deren yıkılmış ne yapacaklarını bilmez haldedirler. Azra her şeye rağmen olanlar karşısında soğukkanlılığını korumaya çalışmaktadır.

Sevgili Geçmiş 2. Bölüm 2. Fragman yayınlandı!

Düğün sonrasında Refik'in adamlarıyla saldırmasının ardından Sinan, Tekin Malik'e iyice bilenir. Hesap sormak için onun peşine düşer ama Tekin ortada yoktur. Sinan'ın Tekin'i bulmaktaki ısrarı kızları zor durumlara sokar. İzmir'e dönen Deren'i hastanede bir sürpriz beklemektedir.

Cemal, son onda kurtardığı Çilem'i tedavi için Deren'in ailesinin hastanesine getirmiştir. Çilem çok kötü durumdadır. Refik, Tekin Beyin aniden ortadan kaybolmasından Sinan'ı sorumlu tutar. Tüm bunlar olurken Cahide cezaevinde çıkış hazırlıkları yapmaktadır. Sürpriz bir ziyaretçisi olur, Cemal. Cemal'in Cahide'ye bir teklifi vardır...

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Sevgili Geçmiş 2.bölüm fragmanı yayında! Sevgili Geçmiş yeni bölümde neler olacak?
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