Yönetmenliğini Sarık Andreasyan'ın yaptığı Sınırsızlar filmi bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek. 2017 yılı yapımı film aksiyon ve macera türünde olup gizli bir projeye imza atan ekibin maceralarını anlatıyor. Başrollerini usta oyuncuların paylaştığı ve konusunun sürükleyici olduğu Sınırsızlar filminin konusu nedir? Sınırsızlar filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

SINIRSIZLAR FİLMİNİN KONUSU

Soğuk Savaş döneminde "Patriot" adlı bir organizasyon çok gizli bir projeye imza atar. Süper kahramanlardan oluşan bir ekip yaratan bu organizasyonun amacı gerekli zamanlarda bu süper kahramanları koruma göreviyle sahaya göndermektir. Çoklu Sovyet devletleri üyelerinden oluşan bu süper kahraman ekibi uzun yıllar boyunca kimliklerini gizli tutarak yaşarlar. Ancak kritik zamanlar geldiğinde bu ekip tekrar birleşmek zorunda kalacaktır...

SINIRSIZLAR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Sarik Andreasyan'ın oturduğu Rus yapımı fantastik filmde başrolleri Valeriya Shkirando, Sanzhar Madiyev, Alina Lanina üstleniyor. Filmin senaryosunda ise Andrey Gavrilov imzası var.