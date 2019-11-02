Benim Tatlı Yalanım 20.bölümde neler oluyor? Aylin, Kayra’yı istiyor! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm fragmanına kavuşurken son bölüm özetini merak ediyor. Bu bağlamda '' Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Kayra olan biteni geçte olsa öğrenecek ve babasından ayrılmak istendiğini anlayacaktır. Peki Benim Tatlı Yalanım 20.bölümde neler oluyor? İşte Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

BENİM TATLI YALANIM 20.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Aylin, Kayra'nın velayetini alabilmek için harekete geçmiştir. Nejat'ın avukatı durumu mahkemeye taşımanın olumsuz sonuçları olabileceğini söyleyerek, bir orta yol bulmalarını önerir. Aylin'i velayet davası açmaktan vazgeçirmek için Kayra ile görüşmesini sağlayacaklardır.

Benim Tatlı Yalanım 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!

Kayra, Aylin'in annesi olduğu gerçeğiyle yüzleşmekte zorluk yaşamaktadır ve babasını üzmemek için bu durumu kendi kendine çözmeye çalışır. Aylin, Kayra'nın sakladığı sırrı öğrenince, hepsinin hayatını değiştirecek bir karar verir.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM ÖZETİ!

Suna, Nejat'ın evlilik teklifini kabul ediyor.

Suna, Nejat'ın evlilik teklifini kabul eder. İkisi de çok mutludur. Evlilik kararı aldıklarını tüm sevdiklerine duyurmak istemektedirler ancak önlerinde küçük bir engel vardır; Şevket'e ilişkilerini nasıl açıklayacaklardır? Şevket'i yumuşatma işi Pervin'e düşer ve Nejat, Suna'yı istemeye gelir. Nejat ve Suna sıkıntılı günlerin geride kaldığını düşünürken, Aylin'in Fransa'ya dönmediğini öğrenirler. Aylin, Kayra'nın onun annesi olduğunu bilmesini istemektedir ve bunun için beklemeye hiç niyeti yoktur.