Hangi müzik grubunun solistinin lakabı ''Kertenkele Kral''dır?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’THangi müzik grubunun solistinin lakabı ''Kertenkele Kral''dır?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangi müzik grubunun solistinin lakabı ''Kertenkele Kral''dır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 2.11.2019 23:14Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 23:15
Hangi müzik grubunun solistinin lakabı ''Kertenkele Kral''dır?