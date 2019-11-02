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Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla ödülü kazanmıştır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla ödülü kazanmıştır?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.11.2019 23:22
Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır?

Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır?

Al Pacino

Robert De Niro

Sean Connery

Jack Nicholson

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Hangi oyuncu kariyerinde daha fazla Oscar ödülü kazanmıştır?
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