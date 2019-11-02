Kuzey Yıldızı İlk Aşk 8.bölüm fragmanı yayında! Sürpriz kutlama var! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler oluyor?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Show TV'nin iddialı dizisi her Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerinde İsmail Demirci, Aslıhan Güner yer alırken dizinin yapımcılığını Süreç film üstleniyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Kadıoğulları, neredeyse ailecek bu uğurda seferber olmuşlardır. Kuzey, hayatında hiç yaşamadığı bir durumun içindedir. Kuzey ise Yıldız'a âşık olmadığını bir kez daha dile getirmiş, bu sefer işi büyütmüştür. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk 8.bölümde neler oluyor? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizinin son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 8.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cumartesi akşamı heyecan dolu 8. bölümüyle ekrana gelecek. Kuzey'in hamlesi, tam anlamıyla ters tepmiştir. Birden kendini hedef tahtasında bulur. Yıldız'ın aklı, artık başına gelmiş, artık Kuzey'le olan ilişkisindeki dengeleri değiştirmiştir. Bunda tabi ki en yakınlarının payı büyüktür. Kadıoğulları, neredeyse ailecek bu uğurda seferber olmuşlardır. Kuzey, hayatında hiç yaşamadığı bir durumun içindedir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 8. Bölüm 2. Fragman yayınlandı

Yıldız, bunun tadını çıkarır. Kuzey, bir yandan yabancısı olduğu bu denklemde kendine yer bulmaya çalışırken bir yandan belalısı kızlarıyla ve ablasıyla uğraşır. Bir tarafta aşk acısı çeken kızları, bir tarafta aşkından ne yapacağını şaşıran ablası, Kuzey'i delirme noktasına getirir. Kuzey bunların hepsine alışmıştır bir şekilde ama Yıldız'ın yeni haline alışamamıştır. Bu durum bir yandan hoşuna gidiyor, bir yandan da ayarlarıyla oynuyordur.

Tabi ki Ordu'nun kalpleri ayarlama enstitüsü devreye girer. Pembe'yle Nahide'nin öncülüğünde kırık kalpler sonunda birleştirilecektir. Ama onların bu uğraşı, kalplerde daha büyük bir kırgınlık mı yaratacak, yoksa onarılmasını sağlayacak mıdır?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ!

Annesinin yanına dönmek isteyen Gökçe, kardeşlerinden destek göremeyince tek başına İstanbul'a gitmeye karar verdi. Ardında bir veda mektubu bırakıp yola çıkan Gökçe, Osman'ın da çabasıyla geri döndü. Kuzey'in babası için yapacağı "Kuzey Yıldızı" gemisini bitirince gideceğini düşünen Yıldız, gemiye el koydu. Emine ve Hanife, Kuzey'le Yıldız'ı bir araya getirmeye çalışsa da ne oynadıkları oyunlar ne de başvurdukları yöntemler fayda etmedi. Kuzey'in Yıldız'a, gözyaşları içinde "Bundan sonra Kuzey hiç kimseyi sevmeyecek!" diyerek haykırdığı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.