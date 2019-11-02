Film tutkunlarının merakla beklediği Recep İvedik 2 bu akşam televizyon ekranında yayınlanacak. Komedi türündeki bu filmde adeta kahkahaya boğulacağınız sahnelere yer verildi. 2009 yapımı filmin konusu ve oyuncu kadrosu ise merak konusu oldu. Peki Recep İvedik 2 filmi konusu nedir? Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde çeşitli maceralar yaşarken, bir yandan da işi öğrenecektir.

RECEP İVEDİK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik film serisi birçok farklı mekanda çekimlerini yapmıştır. İlk filmin çekimleri Recep'in yaşadığı mahalle olan Güngören ve Antalya Manavgat'ta Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelde gerçekleştirilmiştir.

RECEP İVEDİK OYUNCULARI

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Gülşen Özbakan Pakize İvedik

Efe Babacan Hakan İvedik

Çağrı Büyüksayar Ali Kerem

Asiye Dinçsoy Yakuza

Zeynep Çamcı Zeynep

Aysan Sümercan Yoga Hocası

Füsun Öztoprak

Müjde Uzman

Gülşah Şahin

Esin Gündoğdu

Oya Salman

Yıldıray Yıldızoğlu

Meltem İpekçi