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TDK'ye göre "bahşiş" kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’TDK'ye göre "bahşiş" kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'TDK'ye göre "bahşiş" kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.11.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 22:24
TDK'ye göre bahşiş kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir?

TDK'ye göre "bahşiş" kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir?

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TDK'ye göre "bahşiş" kelimesiyle aynı anlama gelen ifade hangisidir?
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