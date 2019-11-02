Yok Artık filmi konusu nedir? İşte Yok Artık filmi oyuncuları ve konusu!

Yok Artık filmi konusu ve oyuncuları film severler tarafından araştırma konusu haline geldi. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapım, önceden izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil'in olduğu yapım bir taksicinin başından geçen olayları konu alacak. Peki, Yok Artık oyuncuları kimler? Yok artık filmi konusu ve oyuncu kadrosu haberimizin devamında bulabilirsiniz…

YOK ARTIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şebnem Bozoklu (Asuman)

Demet Evgar (Ceyda)

Çağlar Çorumlu (Semih)

Erkan Kolçak Köstendil (Fikret)

Serkan Keskin (Faruk)

Murat Akkoyunlu (Cenk)

Algı Eke (Melis)

Ceren Moray (Ebru)

Funda Eryiğit (Figen)

Necip Memili (Ahmet)

Güven Murat Akpınar (Konuk oyuncu)

Gökhan Kıraç (Konuk oyuncu)

YOK ARTIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Taksici Fikret, İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık "Yok artık!" dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih… Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.