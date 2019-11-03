Aşk Ağlatır 9.bölümde büyük aşk itirafı! Aşk Ağlatır yeni bölümde Ada…

Aşk Ağlatır yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin hayranları bu akşam ekrana gelecek bölümden detayları öğrenmek istiyor. Aşk Ağlatır 9.bölümde Rüzgar'dan gelen aşk itirafı herkesi heyecanlandırırken, Ada'nın hareketsiz yattığı görüntüler ise intihar düşüncesini akıllara getirecek. Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır yeni bölümde neler olacak?

AŞK AĞLATIR 9.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf, söylediklerinden çok pişman olmuş ve Ada'ya haksızlık ettiğini düşünmeye başlamıştır. Ada ise Yusuf'tan hiç beklemediği sözler duymuş ve çok kırılmıştır. Rüzgar onu sakinleştirmeye çalışsa da Ada Yusuf'a kızgındır.

Yusuf bir yandan evi yanan dedesine İstanbul'da yer ararken bir yandan da Ada ile arasını düzeltmeye çalışmaktadır.

İsmail, Özben ailesinin servetinin gerçek sahibinin Ada olduğunu öğrendikten sonra bir plan yapar. Mert ile yüzleşir. Mert, İsmail'in bu sırrı saklaması ve sessiz kalması için bir yol düşünmektedir.

AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Aşk Ağlatır 9. bölüm fragmanı yayınlandı!