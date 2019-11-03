Kimse Bilmez 20.bölümde şoke eden gerçek! Kimse Bilmez yeni bölümde Uygar…

ATV ekranlarının ve Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi Kimse Bilmez yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Kimse Bilmez 20.bölümde Uygar kabusu bitecek, Ali ve Sevda arasındaki buzlar eriyecek. Uygar ise hapisten çıkmak için her şeyi göze alacak, her şeyi yapacak. Peki Kimse Bilmez yeni bölümde neler olacak? İşte dizinin fragmanı ve özeti…

KİMSE BİLMEZ 20.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar'dan kurtulduklarını düşünür. Uygar ise hapisten çıkmaz için Kurtbey'i tehdit eder. Hapisten çıkmak için elindeki en önemli kozu kullanmak isteyen Uygar'ın başarılı olup olamayacağı ise merak konusu.

Kardeşine kavuşmak isteyen Ali yeni bilgilere ulaşır. Ali'nin gerçekleri öğrenmesinden korkan Kurtbey, onu durdurmak için yeni plan hazırlar. Özlem Ali'ye olan nefretinden sıyrılıp yeniden Ali'yi sevmeye başlar.

KİMSE BİLMEZ 20.BÖLÜM FRAGMAN

Kimse Bilmez 20. son bölümden ikinci fragman yayınlandı!