Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Merakla beklenen Azize dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel, Mustafa Yıldıran ve Mustafa Avkıran rol alırken yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstleniyor. Dizinin ilk bölümünden gelen fragmanlar ise dikkat çekmeye devam ediyor. Konusunu aşk ve intikamdan alan Azize dizisi ne zaman başlayacak? Peki Azize konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

AZİZE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ekran macerasına yeni başlayacak olan Azize dizisi konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. Dizinin yayın günü ve tarihi belli olurken konusu ve oyuncu kadrosuna dair detayları da haberimizde paylaştık.