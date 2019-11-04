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dizisi ne zaman başlayacak? nedir, oyuncuları kimler?

Ekranlara yeni başlayacak olan dizisi konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. Şimdiden fragmanlarıyla dikkat çeken dizinin sıkı takipçileri’’ dizisi ne zaman başlayacak?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem konusuyla ilgi çeken dizinin yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in rol aldığı dizide bir intikam ve aşk hikayesine şahit olacağız. Peki Azize konusu nedir, oyuncular kimler?

Giriş Tarihi: 4.11.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 09:23
Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Merakla beklenen dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel, Mustafa Yıldıran ve Mustafa Avkıran rol alırken yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstleniyor. Dizinin ilk bölümünden gelen fragmanlar ise dikkat çekmeye devam ediyor. Konusunu aşk ve intikamdan alan dizisi ne zaman başlayacak? Peki Azize konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

AZİZE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ekran macerasına yeni başlayacak olan ve oyuncularıyla merak ediliyor. Dizinin yayın günü ve tarihi belli olurken konusu ve oyuncu kadrosuna dair detayları da haberimizde paylaştık.

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Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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