Balkanlar’da atv rüzgârı

BUGÜN NELER OLDU

Dizileri, yarışmaları, haber bültenleri ve programlarıyla her dönem zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışına da taşıdı. Reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle yabancı izleyicilerin de gönlünü feth eden atv, Arnavutluk'un en başarılı distribütörü olarak anılıyor. "Kimse Bilmez", "Ağlama Anne", "Hercai" Tring TV'de, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Sen Anlat Karadeniz" ise Vision Plus isimli televizyon kanalında yayın hayatına başladı. "Sen Anlat Karadeniz", Kanal D Romanya'da da müthiş bir performansa imza atarak kanalın genel izlenme oranını büyük derecede artırdı. atv'nin hem TV ekranlarında hem de dijital ekranlarda rekor üstüne rekor kıran bir diğer dizisi "Hercai" de Özbekistan (Sevimli TV) ve Arnavutluk'ta (Tring TV) yayın hayatına başladı. Ayrıca İspanya, Şili, Macaristan, Romanya başta olmak üzere toplam 22 ülkeye daha satışı yapıldı.