Çukur 74.bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümde büyük tuzak kuruluyor!

Çukur 74.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili gibi isimlerin paylaştığı Çukur yeni bölümde; Yavuz, Yamaç ve Aliço'ya büyük tuzak kuracak. Aynı zamanda Yamaç kendini beklenmedik bir olayın içinde bulacak ve bu durumdan çıkmaya çalışacak. Dizinin sıkı takipçileri diziden ayrıntıları merak ederken konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Çukur 74.yeni bölümde neler olacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve detayları…

ÇUKUR 74.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'un 74. Bölümünde; Yamaç, kendini beklenmedik bir olayın içinde bulunca zor bir karar verecek ve Koçovalıların evine sürpriz bir misafir getirecek. Kardeşlerini kurtarmak için Karaca'yı kaçıran Azer ve Karaca'nın arasında yaşanacaklar heyecanla beklenecek. Yamaç'ın onu Çukur'dan kovmasıyla beklenmedik bir anda darbe yiyen Akın, Karaca'nın da kaçırılmasıyla iyice köşeye sıkışacak. Aliço, babasının baskısı altında çok zor günler geçirirken Yamaç ve Çukurlular Aliço'dan gelen gizemli şifrenin peşine düşecek ve Yavuz'un kurduğu tuzaklarla karşılaşacak. Cumali ise Dağhan ve Murtaza'yla yüzleşecek. Murtaza'nın Yamaç ve Cumali'yle karşı karşıya geldiği anlar tansiyonu yükseltecek.

Koçovalılar, herkesten güçlü olmak için çıktıkları yolda ilk adımlarını hep birlikte atacak ve geri dönülmez bir yola girecekler.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 74 . Bölüm Son fragmanında Yamaç Koçovalı'ya dost kurşunu!