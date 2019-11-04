Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi, "Milyon Avcıları", "Leblebici Horhor Ağa" ve "Cici Berber" filmlerinin başrol oyuncularından biridir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte o sorunun cevabı...

Hangisi, "Milyon Avcıları", "Leblebici Horhor Ağa" ve "Cici Berber" filmlerinin başrol oyuncularından biridir?

A- Müslüm Gürses

B- Orhan Gencebay

Doğru cevap: C- Ferdi Tayfur

D- Cengiz Kurtoğlu