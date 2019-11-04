Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hangisi, "Milyon Avcıları", "Leblebici Horhor Ağa" ve "Cici Berber" filmlerinin başrol oyuncularından biridir?

Hangisi, "Milyon Avcıları", "Leblebici Horhor Ağa" ve "Cici Berber" filmlerinin başrol oyuncularından biridir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi, "Milyon Avcıları", "Leblebici Horhor Ağa" ve "Cici Berber" filmlerinin başrol oyuncularından biridir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi, "Milyon Avcıları", "Leblebici Horhor Ağa" ve "Cici Berber" filmlerinin başrol oyuncularından biridir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.11.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 22:41
Hangisi, Milyon Avcıları, Leblebici Horhor Ağa ve Cici Berber filmlerinin başrol oyuncularından biridir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi, "Milyon Avcıları", "Leblebici Horhor Ağa" ve "Cici Berber" filmlerinin başrol oyuncularından biridir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte o sorunun cevabı...

Hangisi, "Milyon Avcıları", "Leblebici Horhor Ağa" ve "Cici Berber" filmlerinin başrol oyuncularından biridir?

A- Müslüm Gürses

B- Orhan Gencebay

Doğru cevap: C- Ferdi Tayfur

D- Cengiz Kurtoğlu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangisi, "Milyon Avcıları", "Leblebici Horhor Ağa" ve "Cici Berber" filmlerinin başrol oyuncularından biridir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN