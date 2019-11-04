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Karahanlı Gazneli ve Selçuklu Saraylarında çalışan camedarların görevi hangisini korumaktır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Karahanlı Gazneli ve Selçuklu Saraylarında çalışan camedarların görevi hangisini korumaktır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.11.2019 21:16 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 21:20
Karahanlı Gazneli ve Selçuklu Saraylarında çalışan camedarların görevi hangisini korumaktır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Karahanlı Gazneli ve Selçuklu Saraylarında çalışan camedarların görevi hangisini korumaktır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte o sorunun cevabı...

Karahanlı Gazneli ve Selçuklu Saraylarında çalışan camedarların görevi hangisini korumaktır?

A- Hükümdarın elbiselerini

B- Hükümdarın silahlarını

C- Hükümdarın devletlerini

D- Hükümdarın yiyeceklerini

Doğru cevap: A- Hükümdarın elbiselerini

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Karahanlı Gazneli ve Selçuklu Saraylarında çalışan camedarların görevi hangisini korumaktır?
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