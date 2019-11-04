Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Karahanlı Gazneli ve Selçuklu Saraylarında çalışan camedarların görevi hangisini korumaktır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte o sorunun cevabı...

Karahanlı Gazneli ve Selçuklu Saraylarında çalışan camedarların görevi hangisini korumaktır?

A- Hükümdarın elbiselerini

B- Hükümdarın silahlarını

C- Hükümdarın devletlerini

D- Hükümdarın yiyeceklerini

Doğru cevap: A- Hükümdarın elbiselerini