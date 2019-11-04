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sonuçları 3 Kasım açıklandı! Savaşçı, Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler sonuçlarında birinci olabilmek için yarışıyor. Dün akşam ekrana gelen dizileri ve programları takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Pazar akşamı evde keyif yapanlar ’de Savaşçı, ’de Kimse Bilmez, Show TV’de Aşk Ağlatır dizilerini izledi. Bunun akabinde üç dizi arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Geçen hafta Savaşçı dizisi birinci olurken, Aşk Ağlatır dizisi ikinciliği üstlenmiştir. Peki 3 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Savaşçı, Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 4.11.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 11:10
Reyting sonuçları 3 Kasım açıklandı! Savaşçı, Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sıralamasında kim birinci oldu?

sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında 'de Savaşçı, Show TV'de Aşk Ağlatır ve 'de Kimse Bilmez yer aldı. Pazar akşamı diziler ve programlar arasındaki rekabet kızıştı. Hal böyle olunca '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Özellikle ATV'de yayınlanan Kimse Bilmez reytingleri dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu olmuş durumda. Peki açıklandı mı? Savaşçı, Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 KASIM PAZAR

Medya gündemini an be an takip eden vatandaşlar reyting sonuçları güncel olarak takip ediyor. Haberimizden 3 Kasım reyting sonuçları TOTAL, ve ABC1 sıralamasına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Reyting sonuçları 3 Kasım açıklandı! Savaşçı, Kimse Bilmez, Aşk Ağlatır reyting sıralamasında kim birinci oldu?
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