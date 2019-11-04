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'ın ilan-ı aşk ettiği kimdir? Kaç yaşında?

Ünlü popçu 'ın ilan-ı aşk ettiği gündemde en çok aranan isimler arasında yer aldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Özlem Leman Davran’ı Seksenler dizisinden tanımıştık. Birçok dizi ve filmlerde karşımıza çıkan güzel oyuncunun adı şu sıralar Serdar Ortaç ile anılmaya başlandı. Bu gelişmenin üzerine vatandaşlar , kaç yaşında ve nerelidir? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte Özlem Leman Davran’ın boyu, kariyeri ve hakkında merak edilenleri…

Giriş Tarihi: 4.11.2019 17:43
Serdar Ortaç'ın ilan-ı aşk ettiği Özlem Leman Davran kimdir? Kaç yaşında?

Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'ın adı şu sıralar oyuncu Özlem Leman Davran ile anılmaya başlandı. Uzun süredir magazin gündeminde yer almayan ünlü popçu kalbini yeni aşka açtığı iddiaları dolanmaya başladı. Bu bağlamda '' Özlem Leman Davran kimdir? Kaç yaşında?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Ünlü oyuncu Özlem Leman Devran 2016 yılında Seksenler isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan güzel isim dizide Dilara karakterini canlandırmıştır.

LEMAN DAVRAN KİMDİR?

Leman Davran, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Leman Davran'ın boyu 1.81 cm'dir. Günümüzde ünlü sanatçı Serdar Ortaç ile sevgili oldukları yönünde haberler ile sık sık medyada gündeme gelmektedir.

2016 yılında Seksenler isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan güzel isim dizide Dilara karakterini canlandırmıştır. Ayrıca daha önce 2014 yılında Kırmızı isimli bir sinema filminde Yasemin karakterini canlandırmıştır.

En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları isimli dizide ise Seçil karakterine can vermiştir.

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Serdar Ortaç'ın ilan-ı aşk ettiği Özlem Leman Davran kimdir? Kaç yaşında?
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