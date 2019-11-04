Sinema tutkunları bu akşam ekrana gelecek olan Yedi Bela Hüsnü filmi için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Komedi türündeki film ilk kez 1982 yılında gösterime girmiştir. Filmi izlemek isteyenler şimdiden '' Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorusuna yanıt arıyor. Mahallenin iyi yürekli, saf delikanlısı Hüsnü, aynı mahallenin en güzel kızı Hüsniye'ye deliler gibi aşıktır. Peki Yedi Bela Hüsnü konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler?

YEDİ BELA HÜSNÜ KONUSU NEDİR?

Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.

YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI

Kemal Sunal: Hüsnü

Oya Aydoğan: Hüsniye

Şevket Altuğ: Cemal

Ali Şen: Malik

Atilla Ergün: Necati

Nermin Denizci: Fatma

Belkıs Dilligil: Makbule

Yaşar Şener: Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa

Ajlan Altuğ: Manav Rasim

Süheyl Eğriboz: Rüstem

Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi

Erdoğan Seren: Reşat

Selahattin Fırat: Suat

Rıza Pekkutsal: Berber Latif

Muzaffer Cıvan: Yadigar

Celal Yonat: Malik'in adamı

Muhteşem Durukan: Malik'in adamı