Sinema tutkunları bu akşam ekrana gelecek olan Yedi Bela Hüsnü filmi için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Komedi türündeki film ilk kez 1982 yılında gösterime girmiştir. Filmi izlemek isteyenler şimdiden '' Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorusuna yanıt arıyor. Mahallenin iyi yürekli, saf delikanlısı Hüsnü, aynı mahallenin en güzel kızı Hüsniye'ye deliler gibi aşıktır. Peki Yedi Bela Hüsnü konusu nedir? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler?
YEDİ BELA HÜSNÜ KONUSU NEDİR?
Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.
YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI
Kemal Sunal: Hüsnü
Oya Aydoğan: Hüsniye
Şevket Altuğ: Cemal
Ali Şen: Malik
Atilla Ergün: Necati
Nermin Denizci: Fatma
Belkıs Dilligil: Makbule
Yaşar Şener: Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa
Ajlan Altuğ: Manav Rasim
Süheyl Eğriboz: Rüstem
Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi
Erdoğan Seren: Reşat
Selahattin Fırat: Suat
Rıza Pekkutsal: Berber Latif
Muzaffer Cıvan: Yadigar
Celal Yonat: Malik'in adamı
Muhteşem Durukan: Malik'in adamı