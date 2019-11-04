Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Zalim İstanbul 17.bölüm fragmanı yayında! Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak? Nedim’den şaşırtan hamle!

17.bölüm fragmanı yayında! Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak? Nedim’den şaşırtan hamle!

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Pazartesi akşamı yayınlanan dizinin başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay rol alırken, senaryosunu Sırma Yanık üstleniyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ fragmanında neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta Nedim’in hızla iyileştiğini gören Şeniz yeni planlar peşine düşer. Civan ise Cenk’e doğrulttuğu silahla köşkte paniğe sebep olur. Peki Zalim İstanbul 17.bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 4.11.2019 17:03 Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 17:04

Her Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Bu hafta heyecanlı gelişmelere şahit olacağımız yeni bölümde şoke eden olaylar yer aldı. Bunun akabinde dizinin sıkı takipçileri '' Zalim İstanbul 17.bölümde neler oluyor?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Köşkte tüm bunlar yaşanırken bir taraftan da Nedim hızla iyileşmeye devam ediyor. Cenk, Ceren ile bir yanlış yaptığını Cemre'de ise aşkı bulduğunu söyleyince evlilik kararı kısa süre içerisinde alınıyor. Peki Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

ZALİM İSTANBUL 17.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Cenk ve Cemre'nin düğünlerine gelen sürpriz kişi kim?

Nedim iyileşmeye başlar. Özellikle Cenk ve Cemre'nin evlendiğini öğrendikten sonra iyileşmek için daha fazla çaba sarf eder. Nedim'in kaldığı bakım evine giden Cemre, Nedim'i kitap okurken görür. Duygularına hakim olamaz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zalim İstanbul 17.bölüm fragmanı yayında! Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak? Nedim’den şaşırtan hamle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN