Basın İlan Kurumunun Samsun’daki Çalıştayı başladı

Yerel yazılı basının dijital dönüşüm süreçlerinin tahlili ve gelecekte varlığını etkin olarak devam ettirebilmesi adına Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Sinop, Tokat ve Yozgat'tan gelen gazeteciler BİK'in düzenlediği "Çevrimiçi Gazetecilik İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda buluştu.

Toplantıya Samsun Valisi Osman KAYMAK, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri KILIÇ, BİK Yönetim Kurulu Üyesi Şevket ERZEN, BİK Genel Müdürü Rıdvan DURAN, BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit ERKILINÇ, BİK İlan Hizmetleri Müdürü İdris ÇAM, BİK Kontrol Hizmetleri Müdürü İbrahim DELİBAŞ, OKA Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN, İŞKUR ve KOSGEB il temsilcileri Karadeniz Bölgesinde yayın yapan yerel gazete temsilcileri katıldı.

Samsun Valisi Osman KAYMAK, Basın İlan Kurumuna, Samsun'dan ve çevre illerden gelen basın mensuplarını Samsun'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek açılış konuşmasına başladı. Vali, bu toplantıyı 19 Mayıs ve Millî Mücadele'nin 100. Yılı çerçevesinde yapılan etkinliklerden biri olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Ayrıca Vali KAYMAK, kamu görevi yaparken en büyük paydaşlardan biri olan basına saygı duyduklarını, basının hür olduğunu ve sansür edilemeyeceğinin altını çizdi. Basının, devletin varlığından, bağımsızlığından, birliğinden ödün vermeden, ayrılıkları öne çıkaran değil birliği güçlendiren habercilik yapması gerektiğini hatırlattı. Samsun'da yerel basının toplum ile Valilik arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü, bu anlamda teşekkürü hak ettiklerini de konuşmasına ekledi. Sahayı iyi bilen bir Genel Müdür olan Rıdvan DURAN'la birlikte, Samsun ve çevre illerden gelen gazetecilerin önemli sonuçlar çıkaracak bir toplantıya imza atacaklarına inandığını belirterek konuşmasını tamamladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR, yeni medyadan, teknolojiden en hızlı etkilenen alan olan yazılı basının, ayakta durması gerektiğine inandığını belirtti. Belediye başkanı olarak kentle ilgili bir vizyon çizdiklerini ve bu vizyon gereği, yazılı basın da dahil kentteki tüm paydaşlarla bir sorumluluk aldıklarını söyledi. Yerel basınla birlikte, Samsun'u geleceğe taşımak için sorumluluk ve pozitif anlayışla çalışacaklarını da konuşmasına ekledi.

BİK Genel Müdürü Rıdvan DURAN ise Samsun'da üçüncüsü düzenlenen Çevrimiçi Gazetecilik İstişare ve Değerlendirme toplantısında; artık haberin üretim, dağıtım ve tüketiminde dijital bir dönüşüm sürecine girdiğini, yeni medya düzeninde yerel yazılı basının rolü ve bu sürece uyumu için son yıllarda Kurum olarak gerekli adımları attıklarını iletti.

RESMİ İLAN YATIRIMLARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

DURAN konuşmasında "Türkiye'de 2019 yılı itibariyle medya harcamalarına baktığımızda; ilk yarıyılda toplam medya ve reklam yatırımları 5,4 milyar TL olmuştur. 2018 yılı ilk yarı kıyaslamalarına göre televizyon yatırımları % 7, radyo yatırımları % 5, açık hava yatırımları %1,8 oranında gerilerken, basın mecrası önceki yıla oranla % 30,9'luk bir gerileme yaşamıştır. Geleneksel mecralardaki bu kayıplara rağmen, dijital mecra % 10,8'lik bir büyüme kaydetmiştir.

Durum; yazılı basın aleyhine bir tabloyu karşımıza çıkarsa da Kurumumuz adına paylaşacağım veri, özellikle yerel basın için önem arz edecektir. Türkiye'de reklam verenlerin yazılı basına ayırdığı pay yıldan yıla düşerken, Basın İlan Kurumunun 2011 – 2018 yılları arasında resmi ilan ve reklam yatırımları sürekli artış göstermiş, 2011 yılında 252 Milyon TL olan tutar, ülke genelinde, 2018 yılı içinde 2.000'e yakın gazete ve dergiye toplam 454 milyon Türk Lirası tutarında resmi ilan ve reklam dağıtımına çıkmıştır.

Yerel basın; toplumumuzun aynası, yerelin sorunlarını, güzelliklerini, haberlerini halka ulaştıran bir vasıta, halkın isteklerini ilgili mercilere yansıtan güçlü bir sestir. Kurtuluş Savaşı'nda oynadığı büyük rol nedeniyle "Anadolu Basını" olarak anılagelen yerel basının bu bilinçle yaptığı haberciliğin değerine ve gücüne sonuna kadar inanıyoruz." dedi.

Genel Müdür Rıdvan DURAN, yerel basının sorunlarını bildiklerini, bu konuda BİK Mevzuatının Kuruma tanıdığı çerçeve içinde çözümler ürettiklerini, son yıllarda İŞKUR, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı ile ortak çalışmalar yürüterek, yazılı basına hem teorik hem de pratik destekler sunduklarını ve bu destekleri artırarak devam ettireceklerini dile getirdi.

"SİVİL TOPLUMUN SESİ OLAN YAZILI BASINIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

BİK Genel Müdürü "Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat ve Yozgat illerimizde resmi ilan alan gazete sayısı 2019 yılı itibarıyla 114'tür. Bu gazetelerimizde çalışan fikir işçisi sayısı ise 559'dur. Bu güzide illerimizde resmi ilan alan gazetelerimize 2018 yılı itibarıyla resmi ilan bedelinin yaklaşık toplamının 13 milyon Türk Lirası olduğunu vurgulamak isterim.

Yine 2018 yılı içinde ülke genelinde 82 gazeteci derneğine 2018 yılı içinde 350 bin Türk Lirası değerinde bir destek sağladığımızı, borç para yardımlarımız ile basın işçilerini bir nebze olsun rahatlattığımızı sanıyorum.

Yazılı basınımız kamuya ve topluma ürettikleri haber içerikleri ile ciddi katkılar sunmaktadır. Bu anlamda artık "içeriğin" geleneksel ve yeni medyada belirgin olduğunun bilinciyle, daha özgün, kaliteli ve sürekli içeriğin önemini de müsaadenizle hatırlatmak gerekecektir.

Toplum adına denetim işlevi gerçekleştiren, sivil toplumun sesi olan yazılı basınımızı resmi ilanlarla, eğitimlerle, fikir işçilerine ve gazeteci derneklerine sunduğumuz yardımlarla desteklemeye devam edeceğimizi bilmenizi isterim." mesajlarıyla konuşmasına devam etti.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan DURAN, artık insanların cep telefonlarından habere ulaşmayı tercih ettiğini, internetin mecra olarak en hızlı ancak en güvensiz araç olma yolunda ilerlediğini, bu anlamda internet mecrasının kontrolsüzlüğü, denetimsizliğinin sıkıntılara neden olduğunu da hatırlattı. DURAN, Yazılı, görsel veya internet mecrasında yapılan her haberde haber etiğine dikkat edilmesinin önemine vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.