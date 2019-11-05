Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146.bölüm fragmanı izle! Hızır tedirgindir! EDHO yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ekrana kilitledi. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba'nın rol aldığı dizinin yeni bölümleri ve son bölümde yaşananları merak ediliyor. Bu haftaki bölümde Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Heyecanla beklenen yeni bölümde aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146.bölümde neler olacak? İşte EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu akşam ATV'de olacak. Haberimizde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragman detayları ve son bölümde yaşananlar yer alıyor…