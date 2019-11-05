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! Hızır tedirgindir! yeni bölümde neler oluyor?

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Geçen hafta ekrana gelen son bölümüyle büyük heyecan yaratan 146.bölümünde beklenmedik gelişmelere yer veriyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146.bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Altan, Çakırbeyli ailesini bitirmek ister. Sevda ise hamile olduğunu söyleyerek Hızır'la evlenme yolunda en güçlü silahını kullanır. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? İşte fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 5.11.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 15:18

Ekranların vazgeçilmez dizisi fragmanı ekrana kilitledi. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba'nın rol aldığı dizinin yeni bölümleri ve son bölümde yaşananları merak ediliyor. Bu haftaki bölümde Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Heyecanla beklenen yeni bölümde aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146.bölümde neler olacak? İşte (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu akşam ATV'de olacak. Haberimizde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragman detayları ve son bölümde yaşananlar yer alıyor…

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146.bölüm fragmanı izle! Hızır tedirgindir! EDHO yeni bölümde neler oluyor?
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