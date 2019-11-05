Kibar Feyzo filminin konusu nedir? Kibar Feyzo oyuncuları kimler?

1978 yapımı komedi türündeki Kibar Feyzo filmi bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Film tutkunları Salı akşamı ekrana gelecek olan Kibar Feyzo filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Başrol oyuncusu Kemal Sunal'a kadın oyuncu partneri olan Gülo karakterini ise canlandıran Müjde Ar eşlik ediyor. Peki Kibar Feyzo filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

KİBAR FEYZO KONUSU NEDİR?

Kibar Feyzo filmi, ele aldığı konusu ile Türk sinemasının en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Ayrıca filmin komedi yönünün de yüksek olması seyircilere izleme keyfi sunmuştur. Filmde Kibar Feyzo ve Bilo karakterleri askerden yeni dönmüşlerdir. İkisi de Hacı Hüso'nun kızı Gülo'ya taliptir. Hacı Hüso ise başlık parasını yükseltmek için iki tarafı kızıştırmış ve açık arttırma yöntemi uygulamıştır. Açık arttırma sonucu Gülo'yu alan Kibar Feyzo, başlık parasının yarısını ödemiş, yarısını ise senet yaptırmıştır. Borcunu ödeyemeyen Kibar Feyzo, köyden de kovulması sonucunda şehre giderek çalışmaya karar verir. Şehirde öğrendikleri ile aklı başına gelen Feyzo, tüm köyün gözünü açması için önderlik etmiştir. Kibar Feyzo filmi, anlam bilim yönünden bakıldığında komünizme karşı uygulanan faşizmi trajikomik biçimde eleştirmiştir.

KİBAR FEYZO OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal Feyzo

Müjde Ar Gülo

Adile Naşit Sakine

Şener Şen Maho Ağa

İhsan Yüce Hacı Hüso

İlyas Salman Bilo

Erdal Özyağcılar Zülfo