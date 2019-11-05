Seksenler Özlem Leman Davran kimdir? Serdar Ortaç'ın ilan-ı aşk ettiği Özlem Leman Davran kaç yaşında, aslen nereli?

Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'ın adı şu sıralar oyuncu Özlem Leman Davran ile anılmaya başlandı. Uzun süredir magazin gündeminde yer almayan ünlü popçu kalbini yeni aşka açtığı iddiaları dolanmaya başladı. Bu bağlamda '' Özlem Leman Davran kimdir? Kaç yaşında?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Ünlü oyuncu Özlem Leman Devran 2016 yılında Seksenler isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan güzel isim dizide Dilara karakterini canlandırmıştır.

LEMAN DAVRAN KİMDİR?

Leman Davran, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Leman Davran'ın boyu 1.81 cm'dir. Günümüzde ünlü sanatçı Serdar Ortaç ile sevgili oldukları yönünde haberler ile sık sık medyada gündeme gelmektedir.

2016 yılında Seksenler isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan güzel isim dizide Dilara karakterini canlandırmıştır. Ayrıca daha önce 2014 yılında Kırmızı isimli bir sinema filminde Yasemin karakterini canlandırmıştır.

En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları isimli dizide ise Seçil karakterine can vermiştir.