Zalim İstanbul 17. son bölümde flaş gelişme! Nedim iyileşiyor mu? 18. yeni bölüm fragmanı izle

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Z alim İstanbul 17.son bölümünde flaş gelişmeler yaşandı. Heyecan ve aksiyonun giderek arttığı son bölümde Nedim'in hesaplaşmak için herkesi karşısına alması konakta şoke eden etki yaratır. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi son bölüm ardından hemen yeni bölüm fragmanını yayınladı. Yeni bölüm fragmanında ise Köşkte Ceren'in karnındaki bebeğin kimden olduğuna dair DNA testi Agah Karaçay tarafından açıklanır. Şeniz ise olaylar karşısında dayanamaz ve intihara kalkışır. Peki Zalim İstanbul 17.bölümde neler oldu? Şeniz'e ne olacak? Zalim İstanbul 18. yeni bölüm fragmanı izle!

ZALİM İSTANBUL 18.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında heyecan giderek artıyor.

Nedim'in muhteşem dönüşü tüm dengeleri değiştiriyor!

Cenk ve Cemre'nin düğününde büyük bir şok yaşanır. Nedim iyileşmiştir ve tüm heybetiyle karşılarında durmaktadır. Yaşanan bu büyük gelişme Karaçay Köşkü için deprem anlamına gelmektedir. Zira Nedim'in iyileşmesi bütün dengeleri altüst edecektir.

Nedim'in Cemre'ye karşı beslediği nefret ile aşkın karışımı olan hisler iyileşmesini hızlandırmıştır.

Zalim İstanbul 18. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!

Nedim'i iyileşmiş halde görmek en çok Şeniz'i korkutur. Yıllardır sakladığı bütün sırların ortaya çıkma zamanı gelmiştir. Bu sırada Cenk yardım istemek için Şeniz'in odasına gittiğinde annesinin intihar ettiğini görür.

Nedim gerçekleri açıklayacak mı?

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ!

Cemre ve Cenk'in düğün eğlencesinde, herkesi şaşkınlıkta bırakan bir olay gerçekleşiyor!

Civan, babaannesinden duydukları üzerine öfke krizine giriyor. Babaannesinin, Şeniz'e telefonda söyledikleri karşısında Agah'ın korumalarından birine ait tabancayı alarak köşke dalıyor. Cenk'in, Ceren'in karnındaki bebeğin babası olduğu sözleri beyninde çınlarken yapacaklarını düşünmüyor. Herkesin köşkte olduğu sırada Ceren ve Cenk içeri giriyor. Civan, duyduklarını ortaya söyleyip silahı Cenk'e uzatıyor.

Bu sırada Nedim'in tedavisi beklenmedik bir şekilde iyi gitmektedir. Cemre'ye olan aşkının nefrete dönmesi Nedim'in iyileşme sürecine olumlu etki etmektedir. Cemre ve Agah Bey de bu gelişmeden dolayı mutludurlar.

Cenk'in açtığı boşanma davası süpriz bir gelişme ile bölünür. Cemre, hakime boşanmak istemediğini söyler. Tam bu sırada olayları izleyen Seher, durumu Agah'a iletir. Agah, ikisine iyi geleceğini düşündüğü bir düğün eğlencesi düzenler. Gelin ve damat konukların arasında indiği sırada karşılarında beklenmedik bir misafir bulurlar. Bu misafir herkesi şoke eder...