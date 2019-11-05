Zalim İstanbul 17.bölümde Nedim’den şaşırtan hamle! Zalim İstanbul 17.son bölümde neler oldu?

Her Pazartesi akşamı yayınlanan Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Bu hafta heyecanlı gelişmelere şahit olacağımız yeni bölümde şoke eden olaylar yer aldı. Bunun akabinde dizinin sıkı takipçileri '' Zalim İstanbul 17.bölümde neler oluyor?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Köşkte tüm bunlar yaşanırken bir taraftan da Nedim hızla iyileşmeye devam ediyor. Cenk, Ceren ile bir yanlış yaptığını Cemre'de ise aşkı bulduğunu söyleyince evlilik kararı kısa süre içerisinde alınıyor. Peki Zalim İstanbul yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

ZALİM İSTANBUL 17.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Cenk ve Cemre'nin düğünlerine gelen sürpriz kişi kim?

Nedim iyileşmeye başlar. Özellikle Cenk ve Cemre'nin evlendiğini öğrendikten sonra iyileşmek için daha fazla çaba sarf eder. Nedim'in kaldığı bakım evine giden Cemre, Nedim'i kitap okurken görür. Duygularına hakim olamaz.