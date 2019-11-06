Afili Aşk 21.bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk yeni bölümde neler olacak? Kerem evlilik teklifi edecek mi?

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21.bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk yeni bölümde neler olacak? Kerem evlilik teklifi edecek mi?

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Her Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Dizinin sıkı takipçileri ise ‘’Afili Aşk 21.bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Kerem ve Ayşe’nin evliliğinin sahte olduğunu düşünen Yelda yeni planlar peşindedir. Kerem bu olay karşısında Ayşe’ye evlilik teklifi etmek ister. Peki Kerem evlilik teklifi edecek mi? Afili Aşk yeni bölümde neler oluyor? İşte fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 6.11.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 11:35

Kanal D'nin iddialı yapımı Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Türk komedi dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli yer alıyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Afili Aşk yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde işler sarpa sarıyor. Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini öğrenen Yelda hesap sorar. Peki Kerem'in yeni hamlesi ne olacak? İşte Afili Aşk 21.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

AFİLİ AŞK 21.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ayşe, Kerem'in beklenmedik hamlesi ve öpücüğü karşısında şaşkındır. Kerem'in ortaya attığı centilmenlik anlaşması yine Kerem eliyle bozulmuştur. Ayşe bunun anlamını sorgulamaya başlar.

Afili Aşk 21. bölüm fragmanı yayınlandı

Ayşe kendi duygularının farkındadır ama Kerem'den emin olmak için ondan gelecek hamleyi bekler. Kerem içinse kara kutunun tekrar açılma vakti gelmiştir. Artık kara kutu sorularını cesaretle cevaplamak zorundadır. Peki Kerem aşkını itiraf edebilecek midir?

Kerem ve Ayşe'nin sahte evliliğini öğrenen Yelda için ise hesap sorma vakti gelmiştir.

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Afili Aşk 21.bölüm fragmanı yayında! Afili Aşk yeni bölümde neler olacak? Kerem evlilik teklifi edecek mi?
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