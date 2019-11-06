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oyuncuları kimler? İşte ve oyuncu kadrosu

ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan filmi oyuncuları ve konusu internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Güldür güldür ekibinin sevilen isimlerinden Onur Atilla, Özgün Aydın, Onur Buldu gibi oyuncuların bulunduğu film henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlara gelecek. Peki, kimlerdir? ve oyuncu kadrosu haberimizde…

Giriş Tarihi: 6.11.2019 11:41
Cici Babam oyuncuları kimler? İşte Cici Babam konusu ve oyuncu kadrosu

Cici Babam oyuncuları ve konusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Bu akşam ekranlara gelecek olan komedi filmi vizyondaki süresinde izleyicilerini oldukça güldürmeyi başarmıştı. Güldür Güldür programının ekibinden oyuncuları da kadrosunda barındıran yapım Show TV kanalında yayınlanacak. Üç yetişkin kardeşin aralarında geçen durumu anlatan Cici Babam konusu nedir? Cici Babam oyuncuları ve konusu haberimizde…

CİCİ BABAM KONUSU

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?

CİCİ BABAM OYUNCULARI

Meltem Bozoflu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Cici Babam"ın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Derya Karadaş, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu gibi isimler yer alıyor.

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Cici Babam oyuncuları kimler? İşte Cici Babam konusu ve oyuncu kadrosu
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