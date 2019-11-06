Çocuk dizisi 8.bölüm fragmanı yayında! Hasan gerçeklerle yüzleşir! Çocuk yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Merakla beklenen Çocuk 8.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında heyecanlı gelişmelere yer verildi. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisinin bu akşamki bölümünde ise yer yerinden oynuyor. Ali Kemal, annesi ve kardeşinin kendisinden habersiz bir belaya bulaştığından şüphelenmektedir. İşte Çocuk dizisi yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan tüm detaylar!

ÇOCUK DİZİSİ 8.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Asiye, iyice köşeye sıkışmıştır.

Hasan, annesiyle yaşadığı hesaplaşma sonucunda babasının adının Ali olduğunu ve Hasan daha doğmadan önce adamın öldüğünü öğrenir. Bir kez daha yıkılmıştır… Ölü bir baba ve onu istemeyen bir annenin oğludur Hasan… O bu duyguyu hazmetmeye çalışırken.

Ali Kemal, annesi ve kardeşinin kendisinden habersiz bir belaya bulaştığından şüphelenmektedir. Hasan ve Murat Yavuz'un cinayeti üzerine konuşurlar… Hasan, Murat'ı suçlamayacağını söylerken Kadir ve Ferhat arkadaşlarının yokluğundan huzursuz olmaya başlamışlardır bile… Hasan, kardeşi Murat ve can dostları arasında kalmıştır. Bunu nasıl izah edeceğini düşünürken Kadir'ler Yavuz'un telefonun en son nerede göründüğünü öğrenir…

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Akça, Hasan'a Efe'yi anlatacakken Ali Kemal ondan zaman ister… Sonuçta Hasan abisidir ve bu gerçek ortaya çıkmadan önce kardeş olmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Ali Kemal istediği zamanı kazanırken bir taraftan da Efe'yi kaybetmemek için önlemler almaya çalışır. Hasan, Ali Kemal'in yemek teklifini kabul eder. Kardeşleriyle bir araya geleceği için heyecanlıdır… Üç kardeşin yemeği tatsız bir sürprizle noktalanırken, Hasan da yeni kavuştuğu kardeşlerinin aslında gerçek yüzlerini görecektir… Hasan'ın kardeş özlemi hapiste biterken, Akça'nın dünyası da alt üst olur. Gerçekleri bilen Emine olan bitenin şaşkınlığını yaşarken, ana kız Hasan'ın dedesi Ramazan'dan Asiye'nin geçmişine ait bir sırrı daha öğrenir.

Asiye, iyice köşeye sıkışmıştır… Oğlu Murat'ı işlediği suçtan koruduğunu düşünürken suçlanan diğer oğlu Hasan olmuştur.

ÇOCUK SON BÖLÜM ÖZETİ!

Hasan, annesinin Asiye, kardeşlerinin Ali Kemal ve Murat olduğunu öğrenmiştir.

Hasan, Yetimhaneye bağış yapanın Asiye olduğunu öğrenmiştir… Kendisini terk eden annesinin Asiye olduğuna dair şüpheleri çok fazladır. Bunların cevabını almak için Asiye'ye gider… Asiye bağış yapanın kendisi olduğunu inkar etmez… Ama bunun Hasan'la hiçbir ilgisi yoktur. Hasan kadına güvenmez, Asiye bir şeyler saklıyordur… Hasan Asiye'yi araştırırken kadının Ramazan adında bir babası olduğunu öğrenir…

Ali Kemal'in de dünyası başına yıkılır. Hem Efe'nin öz oğlu olmadığını, varlığından haberdar olmadığı abisinin oğlu olduğunu öğrenmiş hem de o abinin Hasan olduğu gerçeğini… Annesi yıllarca yalan söylerken karısı da bu yalanların bir kısmına dahil olup susmuştur. Tüm bu sır ve yalanın içinde sadece Murat vardır ama onu da asılsız ve kırıcı suçlamaları yüzünden kaybetmiştir. Akça ise Efe gerçeğini Hasan'a söylemeye hazırdır. Hasan'ın değiştiğine, değişeceğine inancı güçlenmiş olsa da onu asıl bu sırrı anlatmaya iten sebep Ali Kemal'in tavırlarıdır. Hiç tanımadığı, bambaşka bir Ali Kemal vardır artık karşısında.