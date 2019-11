Çakallarla Dans 4 filminin konusu nedir? Film nerede çekildi? İşte Çakallarla Dans 4 filminin oyuncu kadrosu!

Star Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Çakallarla Dans 4 filmi için geri sayım başladı. Filmin diğer serilerinin de heyecanla izlendiği bölümlerde aksiyon doruktaydı. Filmin bu serisinde ise kahramanlarımız bu kez bir definenin ve zengin olma hayallerinin peşine düşecek. 2016 yılı komedi türünde olan Çakallarla Dans 4 filminin konusu nedir? Çakallarla Dans 4 filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİNİN KONUSU

Serinin sevilen karakterleri Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet, hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin Abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde, vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye yola koyulurlar...

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Tim Seyfi, Ceyhun Yılmaz, Derya Şensoy

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çakallarla Dans 4 filmi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi.

İLKER AYRIK KİMDİR?

İlker Ayrık, 16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Arnavut kökenli babasının adı Vehbi Ayrık'tır. Bir abisi ve bir ablası vardır. Babası, o 9 yaşındayken ölmüş. İlk, orta ve liseyi Balıkesir'de okumuş, Balıkesir Lisesinden mezun olmuştur.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. İstanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

DERYA ŞENSOY KİMDİR?

Derya Şensoy, 7 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Neriman Derya Şensoy'dur. Babası tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy ve annesi de tiyatrocu Derya Baykal'dır. 2004 yılında annesi ile babası boşanmıştır. Müjgan Ferhan Şensoy (d.1989) adında bir ablası vardır. İstanbul'da Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. Sonra da illüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için New York'a gitti. ABD'de Parsons The New School for Design okulunda eğitimini gördü. İngiltere'de takı üzerine çalışmalar da yaptı.