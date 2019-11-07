Detay filmi konusu nedir? Detay filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Türk sinemasının unutulmaz Detay filmi bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Heyecan ve aksiyonu bir arada barındıran film 2015 yılında çekilmiştir. Gerilim dolu filmin yönetmen koltuğunda Korhan Bozkurt otururken, oyuncular arasında Yosi Mizrahi, Burak Hakkı, Deniz Uğur yer alıyor. Tek mekan, az sayıda oyuncu ve senaryoya ağırlık verilerek yapılan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Detay filmi konusu nedir? Detay filmi oyuncuları kimler?

DETAY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Vizyona 2015 yılında giren ve ofise gelen, birlikte gizli işler çevirdiği bir güvenlik firmasının müdürünün kazara ölümü ile her şeyin başladığı Detay filmi için geri sayım başladı.

Taner ve Burak mimarlık şirketleri olan iki ortaktır. Eşleri Selin ve Duygu, asistanları Müge ile birlikte kendi ofislerinde, yeni bitirdikleri büyük bir site projesini kutlarlar. Küçük kutlama bittiğinde Taner, ofiste işleri olduğunu söyleyip herkesi gönderir. Ve Taner'in gecesi bu dakikadan sonra kabusa döner. Ofise gelen, birlikte gizli işler çevirdiği bir güvenlik firmasının müdürünün kazara ölümü ile başlar her şey. Sonra duvarda asılı duran aksesuar bir telefon çalmaya başlar.

Telefonun ucundaki adam ofiste bulunan bir site maketini patlatır ve ofise bir bomba yerleştirdiğini söyler. Taner'in cep telefonunu, tabletini, bilgisayarını, ofisin alarm ve kamera sistemini ele geçirmiştir. Kendisine "uzman" adını veren adam, Taner'in ailesini ve gizli sevgilisini de oyuna dahil eder. Taner'in bütün kirli oyunları, çevirdiği dolaplar bir bir ortaya çıkmaya başlar. Taner şimdiye kadar yaptığı seçimlerin kurbanı olmuştur. Artık kendisiyle birlikte ailesinin de hayatı yapacağı seçimlere bağlıdır. Zaman Taner'in aleyhine işlemektedir...

DETAY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yosi Mizrahi

Burak Hakkı

Deniz Uğur

Yağmur Kaşifoğlu

Toprak Sağlam

Şevket Süha Tezel

Necmi Yapıcı

Korhan Bozkurt