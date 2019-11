Fantastik Canavarlar filminin karakterleri kimlerdir, konusu nedir? Fantastik Canavarlar oyuncu kadrosu...

Star Tv ekranlarının film kuşağında bu akşam ekrana gelecek olan Fantastik Canavarlar filmi için geri sayım başladı. Büyü-hayvanbilimci Newt Scamander'in 1926 yılında, uzun süredir emek vererek uğraştığı ve dünyanın her bir yerinden büyülü canavarları toplayıp varlıklarını kanıtladıktan sonra bazı canavarlar serbest kalacaktır. Dünyaca ünlü büyülü karakter Harry Potter'ı da etkileyen Fantastic Beasts and Where to Find Them kitabının yazarı Newt Scamander'ın yaşadığı maceralar, Harry Potter'dan 70 yıl önceki olaylar anlatılıyor. Bu bağlamda; Fantastik Canavarlar filminin konusu nedir? Fantastik Canavarlar filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

FANTASTİK CANAVARLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Büyü-hayvanbilimci Newt Scamander (Eddie Redmayne) 1926 yılında, uzun süredir emek verdiği, dünyanın her yerinden farklı özellikleri olan büyülü canavarları bularak bunları çantasına toplayıp varlıklarını kanıtlamıştır. New York'a yaptığı kısa süreli ziyaret esnasında yanlışlıkla başka birinin çantasını alır ve bu çok güçlü canavarlardan bazıları serbest kalır. Newt burada kalarak canavarları yakalamak, cadı ve büyücüleri öldüren güçlerle savaşmak durumunda kalacaktır.

FANTASTİK CANAVARLAR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU/KARAKTERLERİ

NEWT SCAMANDER (Eddie Redmayne)

TINA GOLDSTEIN (Katherine Waterston)

QUEENIE GOLDSTEIN (Alison Sudol)

JACOB KOWALSKI (Dan Fogler)

PERCIVAL GRAVES (Colin Farrell)

EDDIE REDMAYNE KİMDİR?

Eddie Redmayne, 6 Şubat 1982 tarihinde İngiltere, Londra'da Patricia ve Richard Redmayne çiftinin çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Edward John David Redmayne'dır. İki kardeşi ve iki üvey kardeşi vardır. İlk eğitimine Colet Court'ta başladı. Ardından Eton College'de eğitim gördü. Daha sonra Trinity College, Cambridge'de sanat tarihi eğitimi aldı.

DAN FOGLER

Daniel Kevin "Dan" Fogler, Yahudi asıllı Amerikalı komedyen ve aktör. 1999 yılından beri filmlerde oynamaktadır. Ayrıca bazı filmlerde seslendirme sanatçısı olarak yer almıştır. Tiyatro oyunu yazarlığı ve sinemacılık da yapmıştır.

ALISON SUDOL

23 Aralık 1984 yılında Seattle'da doğan Alison Loren Sudol; müzik dünyasında A Fine Frenzy olarak anılmaktadır. John Sudol ve Sandra West-Moore'un çocuğu olan Alison Sudol; ailesi boşandıktan sonra 5 yaşındayken Los Angeles'ta yaşamaya başladı. Büyüme sürecinde Aretha Franklin, Ella Fitzgerald gibi dünyaca ünlü sanatçıların müziklerini dinledi ve böylece müzik kulağı da ciddi şekilde gelişmeye başladı. İskoç, İrlanda, Polonya ve az da olsa Alman kökenli olan Alison Sudol; liseden sonra müzik grubu ile çalışmalara başladı.

Müzik kariyerinin yanı sıra Alison Monro isimli takma isim ile 1997 yılında CSI:NY isimli sevilen yapımda şarkıcı rolü ile ekranlardaki ilk deneyimini yaşamış oldu. Bunun ardından ise Transparent, Fantastic Beasts and Where to Find Them gibi yapımlarda da farklı rolleri başarılı bir şekilde canlandırdı.

FANTASTİK CANAVARLAR NELERDİR, NEREDE BULUNURLAR?

JK Rowling'in aynı isimli fantastik ansiklopedik kitabına dayanan Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filmi fantastik yaratıklar hakkında bir kitap yazan bir yazarın gezi notları olarak karşımıza çıkıyor. Harry Potter'ın onun kitabını okumasından 70 yıl önce kitabı yazmış olan Newt Scamander'ın New York'ta yaşadığı maceraları konu alan kitap genç kaşifin New York'un gizli cadı ve büyücü komitesiyle yaşadıklarını da içeriyor...

Yıldızlı kadrosuyla dikkat çeken yapımın yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Genç kaşif yazar Scamander rolünü Danimarkalı kız ve Her Şeyin Teorisi filmlerindeki başarılı performansıyla hatırlanan Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne üstlenirken, filmin kadrosunda Ezra Miller, Colin Farell, Katherine Waterston, Zoë Kravitz, Ron Perlman ve Jon Voight da yer alıyor.