Catherine Deneuve hastaneye kaldırıldı! Ünlü sinema yıldızı Catherine Deneuve kimdir?

Ünlü oyuncu Catherine Deneuve'dan hayranlarını şoke eden haber geldi. Birçok film projesindeyer alan Deneuve felç geçirdiği için hastaneye kaldırıldı. Fransız sinemasının en tanınmış oyuncularından biri haline gelen Deneuve sağlık durumu merak edildi. Ünlü oyuncunun menajerinin sosyal medya açıklamasında "Hareket kabileyitini kaybetmedi, elbette bir süre dinlenecek" yer aldı. Fransa başta olmak üzere birçok ülkede başarılı projelere imza atmış olan Catherine Deneuve babası sinema oyuncusu Maurice Dorléac, annesi oyuncu Renée Simonot Deneuve'dır. Peki Catherine Deneuve kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenleri…

ÜNLÜ OYUNCU CATHERİNE DENEUVE HASTANEYE KALDIRILDI! SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPILDI!

Dünyaca ünlü yıldız Catherine Deneuve hastaneye kaldırıldı haberi tüm sevenlerini yasa boğdu. Haberimizde Catherine Deneuve hakkında merak edilenlere erişebilirsiniz.

76 yaşındaki sanatçının, çok sınırlı ve geri dönüşümü olan iskemik inme geçirdiği belirtildi.

Deneuve'ün beyin fonksiyonlarının zarar görmediği ve ünlü sanatçının bir kaç gün daha hastanede kontrol altında tutulacağını aktarıldı.

Ünlü yıldız, son olarak yönetmen Emmanuelle Bercot'un Paris'te çektiği ve tamamlanma aşamasına gelen "De son vivant" isimli filmin set çalışmalarına katılıyordu.