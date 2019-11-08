Arka Sokaklar 530.bölüm fragmanı yayında! Arka Sokaklar yeni bölümde Nadir’in eli kolu bağlandı!

Arka Sokaklar yeni bölüm ile bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Dizinin yeni bölümünde Nadir planlarına devam etse de ekip canla başla mücadele ediyor ve onu ele geçirebilmek için avukatı olan Serpil'in peşine düşüyor. Ekip gizli olarak yollarına devam etmek zorunda kalıyor ancak Nadir'e düzenlenen gizli baskın her şeyi bir anda değiştirecek cinsten. Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar 530.bölüm fragmanı ve detayları burada!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kolsuz Namık'ın torunu Latife'yi, Engin kurtarıp bağ evinden çıkarlar. Latife yer altı karakolunda dedesi kolsuz Namık'a kavuşur. Namık, Serpil ve Vladimir'i sıkıştırmaları konusunda ekibi uyarır. Ekip, Vladimir'i yakalayıp yer altı karakolunda sorguya alırlar. Vladimir, Kurye kod adlı kişinin Nadir'in işini bitireceğini söyler.

Ezgi, Nadir'i koruma altına alır. Hakan ve Ali, Kolsuz Namık'ı torunu ile birlikte evlerine bırakırlar. Ancak Nadir'in eli boş durmamıştır. Namık'ın evine bomba düzeneği yerleştirilir. Ali ve Hakan'da büyük tehlike altındadır.

Selin ve Bahar, Mesutlar'ın gizli iş çevirdiğini öğrenmiştir. Selin, bu durumdan dolayı Mesut'a kırılır.

Pınar ve Ali yeni gelecek olan bebekleri için hazırlıklara başlarlar. Eve artık sığmayacaklarını düşünüp acaba evden taşınsak fikrini düşünürler bir an için. Ayla konuştuklarına kulak misafiri olur ve çok bozulur bu duruma. Rıza'ya da söyler. Bu durum evde krize sebep olacaktır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Arka Sokaklar 530. son bölümden ikinci fragman yayınlandı