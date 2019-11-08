Bir Zamanlar Çukurova 43.bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? Züleyha ve Müjgan karşı karşıya!

Ekranların reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu gelişmelerin yer aldığı dizinin son bölümünde Yılmaz ve Züleyha kaçamadı. Yamanlar konağında ise gergin anlar yaşandı. Dizinin sıkı takipçileri '' Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş'in yer aldığı dizinin bu haftaki bölümünde yer yerinden oynuyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 43. bölüm fragmanında neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümünde yaşananlar…

Atv'nin en çok izlenen ve reyting rekoru kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam saat 20.00'da ATV'de!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 43.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Züleyha ve Müjgan karşı karşıya!

"Kaderle kavga etme artık, kaderi yenemezsin..."

Aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz kaderlerini geri almak için son adımı atacakken, Müjgan'ın hamilelik haberi durumu değiştirdi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 43 BÖLÜM TAMAMI (7 KASIM 2019 PERŞEMBE) İZLEMEK İÇİN TIKLA