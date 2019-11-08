Kuruluş Osman'da bir oyuncu daha belli oldu! Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar kimdir?

Aslıhan Karalar kimdir sorusu Kuruluş Osman dizisinin başlaması için geri sayıma başlayan binlerce dizi sever tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan ve Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğini taşıyan yapımda başrolün Burak Özçivit olduğu duyurulmuştu. Partnerinin kim olacağı merak konusu olan diziden müjde geldi. Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in partneri olacak ismin Aslıhan Karalar olduğu duyuruldu. Peki, Kuruluş Osman oyuncusu Aslıhan Karalar kimdir? Dizi ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

"BU AY ORTASINDA EKRANLARDA OLACAĞIZ"

Aslıhan Karalar, hem dizide yer alacağını hem de dizinin yayın tarihini açıkladı. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Karalar, herkesin merakla beklediği Kuruluş Osman için, projede yer almanın mutluluğunun yanı sıra "Kısmetse bu ay ortasında ekranlarda olacağız. Çok güzel, çok büyük bir ekip ile çalışıyoruz" diyerek müjdeyi verdi.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

2017 Best Model of Turkey birinci olan Aslıhan Karalar, küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirmiştir.