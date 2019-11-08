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6 filmi için başlatılan boykota… Recep İvedik 6 ve Şahan Gökbakar hakkında dikkat çeken yazı!

Şahan Gökbakar’ın yeni filmi 6 vizyona girdi. Recep İvedik 6’nın fragmanı yayınlanması ile birlikte birçok farklı kesimden film için boykot çağrısı yapılmıştı. Bir süre sonra filmin vizyona girmesiyle birlikte başlatılan boykotun ardından Recep İvedik 6 filminin başrolü Şahan Gökbakar’dan ilginç bir açıklama  geldi. Gökbakar, boykot ile ilgili “Leş kargaları saldırmaya başladı.” dedi. GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel köşe yazısında Recep İvedik 6 konusunu ele aldı. İşte yazıdan önce çıkan detaylar…

Giriş Tarihi: 8.11.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 10:16
Recep İvedik 6 filmi için başlatılan boykota… Recep İvedik 6 ve Şahan Gökbakar hakkında dikkat çeken yazı!

Recep İvedik 6 filminin vizyona girmesiyle birlikte dikkat çeken bir boykot kampanyası da başladı. Boykot ile ilgili ilk açıklamalar Recep İvedik 6 fragmanı yayınlandıktan sonra başlamıştı ve boykotçular tepki gösterme nedenlerini ise Şahan Gökbakar'ın Mehmetçiğe ve Diyarbakır'daki Evlat Nöbeti'ne destek olmaktan çekinmesi olarak gösterdiler. Hayranlarının bile "Neden Mehmetçiğe destek mesajı yazmıyorsun." benzeri uyarılarına Şahan'ın kulak tıkaması hayal kırıklığı yaratmıştı.
İşte Mevlüt Tezel'in konu ile ilgili yazdığı çarpıcı köşe yazısı…

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Recep İvedik 6 filmi için başlatılan boykota… Recep İvedik 6 ve Şahan Gökbakar hakkında dikkat çeken yazı!
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