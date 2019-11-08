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3.bölüm fragmanı yayında! Sevgili Geçmiş yeni bölümde neler oluyor? Azra ne yapacak?

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin başrollerinde Ece Uslu, Emre Kınay ve Sevda Erginci rol alırken senaryosunu Funda Alp üstleniyor. ’de yayınlanan yapımın yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları merak konusu olmayı sürdürüyor. Bununla birlikte ‘’ Sevgili Geçmiş yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Azra’nın aklına şüpheleri kendilerinden uzaklaştıracak bir plan gelir. Mahir’le birlikte İzmir’e gider. Peki Sevgili Geçmiş 3.bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 8.11.2019 16:25
Sevgili Geçmiş 3.bölüm fragmanı yayında! Sevgili Geçmiş yeni bölümde neler oluyor? Azra ne yapacak?

'nin vazgeçilmez dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken yapımın son bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Bunun akabinde '' Sevgili Geçmiş yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna hızlıca yanıt aranmaya başlandı. Bugün ekrana gelecek olan yeni bölümde Deren ailelerinin geçmişlerini öğrenecekleri dosyanın peşindedir. Deren'e yardım etmek için Kenan harekete geçer. Peki Sevgili Geçmiş 3.bölümde neler oluyor? İşte fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

SEVGİLİ GEÇMİŞ 3.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Sevgili Geçmiş 3.bölümü bu akşam Star TV'de izleyicisiyle buluşacak. Haberimizde, ve son bölümde yaşananlara erişebilirsiniz.

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Sevgili Geçmiş 3.bölüm fragmanı yayında! Sevgili Geçmiş yeni bölümde neler oluyor? Azra ne yapacak?
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