Sevgili Geçmiş 3.bölüm fragmanı yayında! Sevgili Geçmiş yeni bölümde neler oluyor? Azra ne yapacak?

Star TV'nin vazgeçilmez dizisi Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken yapımın son bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Bunun akabinde '' Sevgili Geçmiş yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna hızlıca yanıt aranmaya başlandı. Bugün ekrana gelecek olan yeni bölümde Deren ailelerinin geçmişlerini öğrenecekleri dosyanın peşindedir. Deren'e yardım etmek için Kenan harekete geçer. Peki Sevgili Geçmiş 3.bölümde neler oluyor? İşte Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

SEVGİLİ GEÇMİŞ 3.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Sevgili Geçmiş 3.bölümü bu akşam Star TV'de izleyicisiyle buluşacak. Haberimizde, Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlara erişebilirsiniz.